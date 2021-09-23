İki ildeki yeni gelişmeyi duyuran Bakan Koca: Çok daha yüksek bir oran bekliyoruz

Corona virüsü risk haritasında Balıkesir ve Hatay’ın kategorileri değişti. İki ildeki yeni gelişmeyi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halka çağrıda bulundu.

Covid-19 Risk Haritası’nda iki ilin kategorisi değişti. Sosyal medya hesabından yeni gelişmeyi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Haritamız, ikinci doz aşı oranını esas alacak şekilde yeniden düzenlendi. Şu an Mavi olan illerimizde ikinci doz aşı oranı %75’in üzerinde. Balıkesir, Mavi iller arasına bugün katıldı. Toplum bağışıklığı hedefine ulaşmamız yönünde gösterdiği başarı için Balıkesir’i kutluyoruz.

“ÇOK DAHA YÜKSEK BİR ORAN BEKLİYORUZ”

*Şu an Sarı olan illerimizde ikinci doz aşı oranı %65’in üzerinde. Hatay, Sarı iller arasına bugün katıldı. Toplum bağışıklığı hedefine ulaşmamız için Hatay’dan çok daha yüksek bir oran bekliyoruz.

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