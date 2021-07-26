İki ildeki yeni gelişmeyi duyuran Bakan Koca’dan vatandaşlara çağrı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 26 Temmuz verilerine göre, 224 bin 198 test yapıldı.

Vaka sayılarında ise korkutan atış sürüyor. Son 24 saatte, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bir günde 63 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 585 kişi sağlığına kavuştu.

İKİ İLDE DURUM DEĞİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın kategorisinin değiştiğini duyurdu.

Vatandaşlara aşı çağrısında da bulunan Bakan Koca, “Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim” ifadelerini kullandı.

Koca, yaptığı başka bir paylaşımda da “Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun” demişti.

İLK SIRADA MUĞLA, SON SIRADA BİTLİS VAR

Günlük açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,6 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 36,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

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