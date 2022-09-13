İki ittifak arasında fark 7 puana çıktı!

Ağustos ayında yayımlanan 14 seçim anketinin sonuçlarına göre Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark 4 puana kadar düştü.

■ SÖZCÜ / İSTANBUL

Anket şirketlerinin Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği 14 genel seçim anketinin sonuçları açıklandıı. Yöneylem, Area, Avrasya, Alf, Orc, MetroPOLL, Optimar, Asal, Piar, Bulgu, Ar-g, Aksoy, Orthus, Areda Survey’in seçim anketlerinin ortalamasına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’na 7 puan fark atıyor. 14 anketin ortalamasına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 31.2’ye gerilerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 27.2 oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in oy oranı yüzde 14.1, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın oy oranı yüzde 9.8, MHP MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin oy oranı ise yüzde 7.4 olarak açıklandı. Anketin sonuçlarına göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan‘ın oy oranı yüzde 2.4 olarak açıklanırken diğer parti liderlerinin oy oranları ise şöyle şekillendi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 2.0, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 1.4, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yüzde 1.1, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yüzde 1.0, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 0.6.

MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 45.8!

İttifakların oyoranlarına göre ise AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 38.6 olarak ölçüldü. CHP, İYİ Parti, Saadet, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 45.8 olarak ölçüldü.