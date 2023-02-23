İki kamyon askeri araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Dereobası köyünde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 80 ADM 452 ve 48 CBF 66 plakalı kamyonetler, kontrolden çıkarak kavşakta çarpıştı.

JANDARMA ARACINA ÇARPARAK DURABİLDİLER

Savrulan iki kamyonet, enkaz başında bekleyen jandarma aracına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada, kamyonet içerisinde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi hayatını kaybederken, 3’ü askeri personel 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazada ölenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatan jandarma, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)