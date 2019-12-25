İki kardeşin hayatını kaybettiği feci kazanın kayıtları ortaya çıktı

Yazan:
Alaturka Online
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Olay, Şişli’de Darülaceze Caddesi üzerinde 8 Aralık günü meydana geldi. Bir yakınlarının cenazesine gitmek için evlerinden çıkan Mehmet (71) ve Hasan Danalıoğlu (81) kardeşlere yolun karşısına geçmek için çıktıkları caddede seyir halindeki beton mikseri çarptı.

Hasan Danalıoğlu ile Mehmet Danalıoğlu yakın arkadaşlarının cenaze namazına yetişmeye çalışırken geçirdikleri kaza sonrası öldü.

Çarpmanın şiddetiyle mikserin altında kalarak ağır yaralanan iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen sürücü “Kör noktada kaldıkları için ezildiklerini görmedim, vatandaşlar bağırınca durdum” dedi. (DHA)

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