İki katlı ev küle döndü! 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Akşam saatlerinde Caminur Mahallesi 0802 Sokak’taki Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı iki katlı evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin sardığı evdeki 4 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.
GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ
Ahşap ve taş yapıdan oluşan binayı saran yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen evde yaşayan 3 Suriyeli, tedavi için ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Evi tamamen küle çeviren yangının ardından soğutma çalışmasını da tamamlayan itfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. DHA