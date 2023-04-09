‘İki kilo yerine iki tane domates alırız’ diyen AKP’li vekil liste dışı kaldı

14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekili seçimlerinde beş milletvekilinin temsil ettiği Elazığ’da AKP’nin adayları değişti. Daha önce yaptığı gaflarla gündeme gelen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’da bu dönem aday gösterilmediği öğrenildi.

MEVCUT ADAYLARA YER VERİLMEDİ

AKP’den mevcut milletvekilleri listeden yer almazken yeni adaylar ise şu isimlerden oluştu;

1- Prof. Dr. Erol Keleş

2-Ejder Açıkkapı

3-Mahmut Rıdvan Nazırlı

4- Mücahit Yanılmaz

5- Hasan Murat Öz

“İKİ KİLO ET YİYORSAK, YARIM KİLO YERİZ” DEMİŞTİ

AKP’den tekrar aday gösterilmeyen milletvekili Demirbağ, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşa şu tavsiyeyi vermişti:

“Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp, yarısını diyelim ki dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor, iki tane alırız ya. Kış günü, iki tane, üç tane alırız. Turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacaksak üç tane alırız, bir kilo alacağımıza… Bunlara bu fırsatı vermeyelim.”

MİLLETVEKİLİ MAAŞININ AZLIĞINDAN ŞİKAYET ETMİŞTİ

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, bir programda ise milletvekili maaşlarından yakınış ve şu sözleri kullanmıştı:

“Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz, çok zor. Şu anda utanıyorum ki, bir danışmanıma ‘Oradan 2-3 bin lira getirin. Niye? Danışmanlarıma borçlanmışım maaşımı bekliyorum, 15 gün sonra alacağımız. Çok zor. Şimdi ben İstanbul Belediyesi’nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum bir denetim, bir yönetim. Valla şu ankinden çok çok iyiydi benim durumum. İki tane de kooperatife girdim ev sahibi oldum ben İstanbul’da. Şimdi? Şimdi mümkün değil, nasıl yapacaksınız?”