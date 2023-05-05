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5 Mayıs 2023
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İki kilometreden ateşledi, kızıyla yolda yürüyen anneyi öldürdü

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde 22 Nisan’da saat 17.30 sıralarında kızıyla birlikte yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönen Zekiye D., bir anda yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zekiye D., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zekiye D.nin omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Zekiye D., günlük yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.

ÖZEL EKİP KURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, olay yeri çevresindeki 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Olay sırasında Zekiye D.’nin, eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek de vurulma saati tespit edildi.

2 KİLOMETREDEN ATEŞLENEN MERMİYLE VURULMUŞ

Yürütülen çalışmada, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride Görükle Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokak’ta, gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği tespit edildi. İncelemelerin ardından silahla havaya ateş açtığı belirlenen Ali Ö. dün gözaltına alındı.

Zekiye D.’nin vücudundan çıkan mermi ile Ali Ö.nün kullandığı tabanca, kriminal incelemede eşleşti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa’da yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Zekiye D.’nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Alaturka Online
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