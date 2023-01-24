İki kişinin can verdiği kilise lojmanındaki hasar gündüz görüntülendi

Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesindeki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesinin 3 katlı lojmanında dün saat 21.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Lojmanda kalan 6 kişiden 2’si kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 2 kişi de yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından odalarda yapılan aramalarda iki kişinin cesedine ulaşıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kilise görevlilerinden bilgi alan polis, ölenlerin bir süredir lojmanda kalan Fehim Atsup ile Josephine Ekmekçioğlu olduğunu tespit etti.

Kilise görevlisi olduğu öğrenilen Hatune Demiroğlu, lojmanda kalanların kilise cemaatinden olduğunu belirterek “Burada, uzun zamandır cemaatten ihtiyacı olan, durumu olmayan insanlar kalıyordu. Bildiğim kadarıyla 4 kişi tahliye edildi, sağlık durumları iyi. Burada, şu sıralarda toplam 6 kişi kalıyordu. Bir anne, iki oğlu, bir kadın ressam, bir yaşlı amcamız vardı bir de teyzemiz vardı. Hepsi cemaattendi. Evleri olmayan, dışarıda kalan ve kilisenin yardımda bulunduğu insanlardı. Akşam 9, 10 gibi telefon geldi. Abla yetiş yangın var diye. Ben de doğal olarak hemen acil yardımı aradım. Ondan sonra ben de buraya geldim. Başkan, görevli, herkes buraya geldik” dedi. (DHA)