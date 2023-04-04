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4 Nisan 2023
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İki kişinin katili baba ve iki oğluna çifte müebbet talebi

Alaturka Online
Alaturka Online

Eskişehir’de, akrabalar arasında yaşanan silahlı kavgada iki kişinin öldürülmesi ile ilgili baba ve iki oğlu hakkında açılan davada ikişer kez müebbet hapis cezası istendi.

25 Eylül 2022’de Volkan Şener (28) ve Polat Gezgin (21) ile akrabaları olan baba İsmail A., oğulları Baran ve Beytocan A. arasında tartışma çıktı, olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Şener ve Gezgin tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay yerinden kaçan baba ve iki oğlu, 350 polisin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Zafer, Kuyubaşı ve Kumlubel mahallelerindeki sokaklarda yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

TABANCA RUHSATSIZ ÇIKTI

İddianamede, olaydan bir gece önce Beytocan A.’nın dayısının oğullarıyla alkol alarak gezmelerinin ardından araçtan inip yürümeye başlaması ve üzerinde ruhsatsız tabanca bulunması nedeniyle bekçiler tarafından gözaltına alınması sonrası çıkan tartışma sonucu kavga başladığı belirtildi.

Sanıkların “kasten öldürme” suçundan ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Ayrıca, kavga sırasında evin önünde bulunan diğer akrabalardan birinin “kasten yaralanmaya teşebbüs”ten dolayı cezalandırılması istendi. Dava 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (AA)

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