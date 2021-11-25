İki kişiyi öldürüp aklanan Rittenhouse, Trump’ın yanına koştu: Çok iyi bir genç adam

ABD’de geçtiğimiz yıl protestolar sırasında iki kişiyi öldüren Kyle Rittenhouse, hakkında verilen beraat kararının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump’ı ziyaret etti. Trump, Rittenhouse için, “Çok iyi bir genç adam” dedi.

Sozcu.com.tr

ABD’de geçtiğimiz yıl yapılan seçimleri kaybederek sancılı bir sürecin ardından görevi Joe Biden’a devreden eski Başkan Donald Trump, kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor.

Trump, ABD’de büyük yankı uyandıran bir davanın baş kahramanıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl Wisconsin eyaletinde çıkan gösterilerde iki kişiyi vurarak öldüren 18 yaşındaki Kyle Rittenhouse, yargılandığı davada nefsi müdafaa gerekçe gösterilerek aklandı.

‘ZORLUKLAR BAŞINA GELMEMELİYDİ’



Karar pek çok kesimde öfkeye yol açarken, onlarca şehirde binlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Rittenhouse mahkeme kararının ardından eski Başkan Donald Trump’ı Mar-a-Lago’da ziyaret etti.

Trump, ziyarete ilişkin Twitter’da paylaşılan fotoğrafı Fox News’a yorumlarken, “Onun gelip tanışıp tanışmayacağını merak ediyordum. Çünkü o bir hayranım. Annesiyle birlikte geldi. Çok iyi bir genç adam. Mahkeme sürecinde yaşadığı zorluklar başına gelmemeliydi” dedi.

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