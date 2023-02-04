İki komşu şehrin kar sınavı

Kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa’da meteorolojinin uyarılarına rağmen gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle yüzlerce araç yolda kaldı.

TOKİ konutlarının bulunduğu Akabe Kavşağı ve Evren Sitesi’nde kar nedeniyle trafiğe kapanan yolda kalan vatandaşlar AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç kayarak şarampole yuvarlındı. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz şekilde etkiledi.

ALINAN TEDBİRLER SAYESİNDE YOLLAR AÇIK KALDI

Geçtiğimiz yıl kar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşanan Gaziantep’te bu kez belediyelerin erkenden önlem alması ve gece boyu kar çalışması nedeniyle gerek ana arteller, gerek ara yollar ulaşıma açık kaldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karla mücadele çalışmalarını Beyaz Masa’nın kurulduğu koordinasyon merkezinden denetledi.

Şahinbey ilçesindeki Binevler Mahallesi’nde bir apartmanın bahçe duvarı çöktü. Çökme sırasında olay yerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Bu arada hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle kartpostallık manzaralar da ortaya çıktı. Ağaçların üstüne yağan kar objektiflere son derece güzel görüntüler yansımasını sağladı.