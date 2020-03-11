İki mavi bayraklı plajdan çuval çuval çöp çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan ve “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği iki mavi bayrağın bulunduğu Akyarlar Koyu’nda devam etti.

10 DALGIÇ VE 150 ÖĞRENCİ KATILDI

Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinden 10 dalgıç, Akyarlar Limanı içi ve koy genelinde deniz dibi temizliği gerçekleştirirken, Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe Ortaokulu’ndan 150 öğrenci de sahil şeridinde temizlik gerçekleştirdi.

DENİZDEN ÇIKAN ATIKLAR İSKELEDE SERGİLENDİ

Yaklaşık 2 saat süren temizlik etkinliğinde liman içi, koy geneli ve sahil şeridinde yapılan temizlikte 5 kg karton, 30 kg plastik, 20 kg demir, 60 kg cam, 2 adet araç lastiği atığı toplandı.

Denizde ve kıyıda yapılan temizliğin ardından ise atıkların etrafına toplanan öğrencilere, Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli çevre mühendisi İsmail Can Karadağ tarafından gerçekleşen etkinlik ve geri dönüşümün önemi hakkında bilgiler verdi.

ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜME GÖNDERİLDİ

Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıştırılan atıklar geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

15 KOY ATIKLARDAN ARINACAK

“Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliği 19 Mart Perşembe günü Bitez Koyu’nda devam edecek. Bodrum Belediyesi’nin çevre duyarlılığı konusunda farkındalığı geliştirmek ve özellikle çocuklara doğa ve deniz sevgisini aşılamak amacıyla başlattığı etkinlik kapsamında sezona kadar toplam 15 koy atıklardan arındırılmış olacak.