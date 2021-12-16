İki moda devini Covid vurdu, indirimler bile kurtaramadı

Zara ve H&M hisseleri, her iki moda zincirinin de indirim yapmasına rağmen yeni Covid dalgasıyla düşüşe geçti.

Sozcu.com.tr

Dünyanın en büyük moda perakendecilerinden ikisi, indirimler yayınlamalarına rağmen Omicron varyantıyla ilgili korkular nedeniyle zarar görüyor.

Madrid’de işlem gören Inditex, yüzde 5,2 düşüş gösterdi. Oysa Inditex, 31 Ekim’e kadar olan dokuz aylık süreçteki satışlarında kâr elde etmiş ve tarihi zirvelere ulaşmıştı.

Bu arada, İsveç markası H&M de satışların 30 Kasım’a kadar olan üç ayda Covid öncesi seviyelere döndüğünü söyledi. Ancak sonuçlar analistlerin beklentilerini karşılamadı.

RBC analisti Richard Chamberlain, Omicron nedeniyle seyahat akışlarının ve mağazaların açılış durumlarının etkilendiğine dikkat çekti: “H&M, ağırlıklı olarak Avusturya ve Slovakya’da bulunuyor ve kasım ayı sonunda hâlâ kapalı olan 115 mağaza ile pandemiden sert bir şekilde etkilenmeye devam ediyor.”

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