İki otobüs firması tüm seferlerine ara verdi

Corona virüsü önlemleri kapsamında Elazığ’da şehirler arası iki otobüs firması tüm seferlerini iptal etme kararı aldı.

SEFERLERİMİZİN TAMAMINA GEÇİCİ SÜREYLE ARA VERİLMİŞTİR

Otobüs firmalarından müşterilerine yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

* Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 kapsamında tedbirler doğrultusunda siz değerli yolcularımızın çalışanlarımızın ailelerinin sağlını düşünüyor ve önemsiyoruz.

* Bu sebeple 23.03.2020 tarihinden 31.03.2020 tarihine kadar tüm Elazığ ili olarak tüm güzergâh ağımızda bulunan gidiş-dönüş seferlerimizin tamamına geçici bir süre ile ara verme kararı almış bulunmaktayız.”

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü (Covid-19) bağlantılı vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.



