İki pistli Sabiha Gökçen 2021’de

Sozcu.com.tr’nin geçen hafta Sabiha Gökçen’in ikinci pistini inşa eden taşeron şirketin İstanbul Havalimanı’nı da işleten Cengiz ve Kolin ortaklığını da içeren A K A İnşaat tarafından yapıldığını ortaya çıkarması gündem oldu.

Olay Meclis’te de gündem olurken Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker bugünkü yazsının bir bölümünü Sabiha Gökçen’deki ikinci piste ayırdı. Toker’in yazısında yer alan bilgilere göre pistin neden geciktiğine gerekçe olarak BOTAŞ’ın boru hattının yerinin değiştirilmesi ve E-5 bağlantı yolundaki tüneldeki hasar gösterilmiş. Pistin resmi açılış tarihinin ise 2021’de olması bekleniyor.

İşte Toker’in yazısının ilgili bölümü:

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda üç canı hayattan koparan uçak kazasının ardından ikinci pist tartışılıyor. Yeni bilgilere geçmeden: Son yazımda ikinci pist için, 2014’te ve 2016’da yapılmış iki ihaleyi ayrıntılı işleyerek DHMİ’ye soru yönelttik. Aynı gün sozcu.com.tr de yayımlanan Emre Deveci ve Can Mumay imzalı haberde, ikinci pist müteahhidi Makyol İnşaat’ın, AKA İnşaat ile taşeron sözleşmesi yaptığı, şirketin Makyol’un yanı sıra Cengiz ile Kalyon’dan oluştuğu bilgileri yer aldı.

14 ay taahhüdü verilmesine karşın 43 aydır bitmeyen Sabiha Gökçen’deki ikinci piste dair yeni gelişmeler şöyle: Sabiha Gökçen’in iki pistle aynı anda çalışması 2021’den önce gerçekleşemeyecek. Meğerse, DHMİ’nin 26 Aralık 2019 tarihli yazısıyla Makyol, sözleşmesini “KMC Sabiha Gökçen Adi Ortaklığı”na devretmiş. Ne kadar ilginçtir ki (!) KMC de tıpkı taşeron AKA İnşaat gibi Kalyon, Makyol ve Cengiz’den oluşuyor.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı ile DHMİ Genel Müdürü’ne bir sunum yapılmış. Buna göre 2. Pist imalatı Kasım 2020’de tamamlanıp operasyona açılacakmış. 2. Pistin açılması, 1. Pistin bakıma alınması demek. Onun da 3-4 ay süreceği tahmin ediliyormuş. Mart 2021’de bütün imalatların bitirilerek iki pistli operasyona geçileceği taahhüdü verilmiş.

İNANDIRICI MI?

Pistin bitmesindeki gecikmeye gerekçe olarak, BOTAŞ’ın boru hattının yerinin değiştirilmesi ve E-5 bağlantı yolundaki tüneldeki hasar gösterilmiş. Size ne kadar inandırıcı geldi bilmiyorum ama (başlangıç tarihi 2014 olarak alınırsa) sadece bir pistin 7 yılda hizmete açılmasının nedenleri bunlarla sınırla olamaz.

Rakip konumdaki Cengiz ile Kalyon’u, Sabiha Gökçen pistine dahil eden gerekçeler her ne ise bu pistteki gecikmeleri de orada aramak daha mantıklı görünüyor.

İLGİLİ HABER Başbuğ CMK’yı 10 yıl önce işaret etti İLGİLİ HABER Sabiha Gökçen’de geciken pist inşaatından İGA’nın ortakları çıktı!