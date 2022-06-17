İki polisi şehit eden terörist Lice’de öldürüldü

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bir sığınakta kıstırılan iki terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Öldürülen teröristlerden birinin 1 milyonluk turuncu kategoride aranan ‘Doktor Dilşad’ kod adlı Mehmet Süleymanoğlu olduğu ortaya çıktı. Terörist Süleymanoğlu, Diyarbakır’da iki polisi suikast sonucu şehit etmekten aranıyordu.

Özgür CEBE

Diyarbakır‘ın Lice ilçesinin Çeper köyünde, köylülerin ihbarı üzerine bölgede operasyon başlatan güvenlik güçlerince yapılan arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında bir yer altı sığınağında gizlendikleri belirlenen iki terörist tespit edildi.

Havadan Atak taarruz helikopterleri ile silahlı insansız hava araçlarının da destek verdiği operasyonda bölgeyi çembere alan Roketler adlı Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığına bağlı özel birlikler, teröristlere teslim ol çağrısında bulundu.

Sığınaktan ateş açan teröristlerle güvenlik güçleri arasında bir saat süren çatışma sonucunda iki terörist iki kalaşnikof tüfek, el bombaları, hücum yeleğine bağlı şarjör ve mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

İKİ POLİSİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Teröristlerin cesetleri otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere helikopterle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilirken, alınan parmak izi incelemesi ve yüz tarama sistemiyle teröristlerden birinin sözde ‘Orta Saha Ape Musa Alan Sorumlusu’ Doktor Dilşad kod adlı Mehmet Süleymanoğlu olduğu belirlendi. Terörist Süleymanoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin 1 milyonluk turuncu kategorisinde yer alıyordu.

Terör örgütü PKK’nın sözde özel güç yapılanması içinde suikastçı olduğu bildirilen terörist Süleymanoğlu, Diyarbakır’ın Huzurevleri semtinde 26 Ağustos 2014 günü polis Osman Bal ile 27 Ağustos 2014 günü Emniyet İstihbarat Şubesinde görevli polis Ali Kızıloğlu’nu evlerine giderken takip ederek suikast sonucu şehit ettikten sonra tekrar dağ kadrosuna geri dönmüştü.

Terörist hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek” suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yakalama kararı bulunuyordu.

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