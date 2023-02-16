İki sakatlık yaşamıştı! Fenerbahçe’de Joao Pedro risk almıyor

Sarı-lacivertli takımda son dönemde tüm sakatlar iyileşti ve takıma katıldı. Bu durum teknik heyete üst üste oynanacak zorlu maçlar öncesinde rahat bir nefes aldırdı.

İKİ ÖNEMLİ SAKATLIK!

Kariyeri boyunca çok ciddi sakatlık yaşamayan Joao Pedro, sarı-lacivertli forma altında iki önemli sakatlık geçirdi. Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından iyileşen golcü oyuncu ardından hazırlık maçında sezonu kapama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Büyük ümitlerle gelen ancak sakatlıklar sebebiyle kapasitesini gösteremeyen Joao Pedro kalan haftalara kontrollü hazırlanıyor. Takımla çalışmalar yapan deneyimli futbolcudan fiziksel temaslardan kaçınması istendi. Joao Pedro’nun kademeli olarak temposunu artıracağı ifade edildi.

BERTUĞ İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR!

Bu arada Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig’den çekilen Atakaş Hatayspor’un golcüsü Bertuğ Yıldırım’ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Sarı-lacivertliler birçok kulübün gündeminde olan 20 yaşındaki Bertuğ’u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. Diğer yandan kadroda düşünülmeyen Mauricio Lemos, Atletico Mineiro ile resmi sözleşme imzalamak için Brezilya’ya gitti.