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12 Mayıs 2023
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İki şehirde polisler için ‘şark hizmeti’ kararı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Resmi Gazete’de ‘Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Buna göre; depremden etkilenen Kilis ve Osmaniye il ve ilçeleri şark statüsüne alındı.

Böylece depremden etkilenen tüm illerdeki emniyet mensupları şark hizmeti statüsüne geçti. 2’nci şark görevine giden emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç, diğer rütbelerdeki personelin hizmet sürelerinde düzenleme yapıldı.

ÜST YAŞ SINIRI 1 SENE GENİŞLETİLDİ

Bu kapsamda; 2’nci şark görevine giden personel; hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 4 yıl, hizmet süresi 5 yıl olan birimlerde 3 yıl, hizmet süresi 4 yıl olan birimlerde 2 yıl, hizmet süresi 3 ve 2 yıl olan birimlerde 2 yıl görev yapması durumunda 2’nci şark görevini tamamlamış sayılacak.

Ayrıca 2023 yılında yapılacak POMEM müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 1 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletildi. (DHA)

Alaturka Online
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