İki şehirde servis kazası, çok sayıda yaralı var

Uşak’ta Sivaslı istikametinden kent merkezine doğru seyreden D.A’nın kullandığı 64 S 0226 plakalı minibüs, Cezaevi Kavşağı’nda refüjdeki su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KOCAELİ’DE 7 YARALI
Kocaeli’nin Kirazpınar Mahallesi 2795. Sokak’ta seyreden Y.T. yönetimindeki 41 P 1590 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 7 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)