İki trafik canavarından hain pusu! 4 yaşındaki Berra’nın sırtına 100 saçma isabet etti!

Olay Mersin’in Şehitler Tepesi Mahallesi’nde meydana geldi. Tarsus Belediyesi’nde evrak kayıt personeli olarak görev yapan Nevzat Köse, kızı Berra ile marketten alışveriş yaptıktan sonra çıkışta, yanlarına yaklaşan plakasız motosikletteki yüzü maskeli iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.

Baba ile kızı vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu baba ile kızı hastaneye kaldırıldı. Başından ve sırtından yaralanan Berra ile sırtından ve dizinden yaralanan Nevzat Köse tedavilerinin ardından taburcu edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Asayiş Büro ekipleri, olaydan sonra kaçan iki kişinin kimliğini belirlemek için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin Ünal Murat Ç. (23) ile Ahmet Duran K. (21) olduğu belirlendi. Silahı ateşlediği öne sürülen Ünal Murat Ç. ve motosikleti kullanan Ahmet Duran K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TRAFİK KAVGASI YÜZÜNDEN

Olayda kullandıkları motosikleti sulama kanalına attıkları belirlenen şüphelilerin sorgularında Nevzat Köse ile trafikte çıkan tartışma nedeniyle kavga ettikleri ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SIRTINA 100 SAÇMA İSABET ETTİ

Baba Nevzat Köse, vücuduna 100’e yakın saçma isabet eden ve olayın etkisini hala üzerinden atamayan kızı Berra’nın psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Anne Arzu Köse ise Berra’yı kucağına aldığında vücudundaki kanı görünce çok kötü olduğunu söyledi. (İHA)