İki Türk vatandaşının öldüğü saldırıyı üstlenen teröristlerden rezil açıklama

Cumartesi günü Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen terör saldırısı ile ilgili mide bulandıran bir gelişme yaşandı… Geçmişte terör örgütü El Kaide’ye bağlılık bildiren radikal terör örgütü Eş Şebap saldırıyı üstlendiklerini açıklarken hedeflerinin Türk vatandaşlarını taşıyan konvoy olduğunu duyurdu.

2 Türk vatandaşı da dahil 81 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100’den fazla kişinin de yaralandığı saldırı sonrasında terör örgütünün sözcülerinden Şeyh Ali Mahmud bir sesli mesaj yayınladı. Teröristlerin sözcüsü, “Müslüman Somali halkına acı veren kayıplar için çok üzgünüz, hayatını kaybeden Müslümanlara baş sağlığı diliyoruz. Yaralananlara ve malları zarar görenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadesini kullandı.

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Sesli mesajda Türkiye’yi Somali’nin kaynaklarını sömürmekle suçlayan Eş Şebab, “Türkler bizim düşmanımızdır ve daha önce söylediğimiz gibi topraklarımızdan çekilene kadar onlarla savaşmaya devam edeceğiz. Ancak masum Müslüman Türk vatandaşlarına karşı değiliz” açıklamasını yaptı. (BBC Türkçe)