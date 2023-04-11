54.4 F
Los Angeles
11 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemİki üniversiteli, video çekerken elektrik akımına kapıldı

İki üniversiteli, video çekerken elektrik akımına kapıldı

Alaturka Online
Alaturka Online

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Önder Ü. ve Eray A., dün akşam İstasyon Mahallesi’nde bulunan eski tren garına görevlilerden gizli girerek, park halindeki boş yük vagonun üzerine çıktı.

Sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekmek isteyen ikili yüksek gerilim elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan üniversite öğrencileri, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Yaralı öğrencilerden Eray A.’nın durumunun iyi olduğu, Önder Ü.’nün ise iç organlarında ciddi hasar meydana geldiği ve hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Gündem
Önceki haber
Galatasaray’a Milot Rashica müjdesi
Sonraki haber
Tuğçe’yi öldüren sevgilisinden kan donduran itiraf
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,440BeğenenlerBeğen
16,196TakipçilerTakip Et
3,507TakipçilerTakip Et
7,702TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States