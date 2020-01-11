İki uzatmaya giden maçta kazanan Bahçeşehir Koleji!

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde Beşiktaş Sompo Sigorta’ya konuk oldu. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan ve iki uzatma periyoduna giden maçın son bölümünde rakibini durdurmayı başararak sahadan 92-91 galip ayrılan Bahçeşehir Koleji, ligdeki son dört maçında üçüncü kez uzatmalarda gülen taraf oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş, 9. mağlubiyetini alırken Bahçeşehir Koleji 5. maçını kazandı. Müsabakanın normal süresi 73-73 beraberlikle sona ererken nefes kesen maçta ilk uzatma devresi de 81-81 eşitlikle geçildi.

Karşılaşmada Beşiktaş Sompo Sigorta’da Shaquielle McKissic, 26 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynadı. MicKissic’in yanı sıra Oğuz Savaş da 23 sayı ve 12 ribaundla ‘double-double’ yaptı ancak yenilgiyi önleyemedi.

Konuk ekipte ise Robert Wilson Golden III, 37 sayı, 5 ribaund ve 7 asist kaydederek maça damga vurdu. Mangok Mathiang ise 20 sayı ve 14 ribaundunun yanına 6 da blok ekleyerek yıldızlaştı.