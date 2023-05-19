İki vekil daha hak etmediği maaşı iade etti

Aday gösterilmediği ya da seçilemediği için 15 Mayıs günü milletvekillikleri sona eren 314 eski vekilden hak etmediği 2 aylık maaşı iade edenlere 2 isim daha eklendi. AKP Balıkesir eski milletvekili Adil Çelik TBMM’ye iade ettiği 148 bin 717 lira 12 kuruşluk ödemenin dekontunu SÖZCÜ’ye gönderdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de SÖZCÜ’nün haberi üzerine, kendisine peşin ödenen 3 aylık maaşın hak etmediği kısmını iade etmek için TBMM’ye başvurduğunu açıkladı. İYİ Parti Bursa eski milletvekili Ahmet Kamil Erozan da hak etmediği gerekçesiyle 150 bin 470 lira 80 kuruşu geri vermişti.

27. Dönem Balıkesir AKP Milletvekili Adil Çelik, milletvekilliği devam ederken kendisine peşin ödenen 15 Mayıs-15 Haziran ve 15 Haziran-15 Temmuz dönemine ait maaşı iade ettiğini bildirdi. Banka dekontuna göre Çelik, maaş iadesini paranın hesaba geçmesinden hemen 4 gün sonra, 19 Nisan’da gerçekleştirdi. Çelik’in TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığına yaptığı maaş iadesinin tutarı ise 148 bin 717 lira 12 kuruş oldu.

SÖZCÜ’nün “Vekiller gitti, maaşları da götürdü” haberi üzerine harekete geçen BBP Başkanı Destici de 3 aylık peşin ödenen maaşından hak etmediği kısmını iade etmek için TBMM Başkanlığına dilekçe verdi. Yeniden seçilemeyince milletvekilliği sona eren Destici dilekçesinde, “Milletvekili görevimin 14 Mayıs 2023 tarihinde sona ermesi nedeniyle 15 Nisan-14 Temmuz 2023 dönemi milletvekili maaşı, ödenek ve yolluklarımın 15 Mayıs-14 Temmuz 2023 dönemine ait olan kısmını hazineye gelir kaydedilmek üzere iade etmek istiyorum” dedi.

47 MİLYON TL MAAŞ BOŞA ÖDENDİ

Seçimden hemen önce 27’nci dönem milletvekillerine Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait maaşları 3 aylık peşin ödendi. Ancak 314’ünün milletvekilliği 15 Mayıs’ta sona erdi. Dolayısıyla eski vekiller son 1 ay milletvekilliği yaptıkları halde 2 ay fazladan maaş aldılar. Milletvekillerinin aylık maaşı 74 bin 730 TL.

Vekilliği sona eren milletvekillerinden her birine 3 aylık peşin yatırılan 224 bin 190 TL’den çalışmadıkları 2 ayı kapsayan 149 bin 460’şar liranın geri alınması gerekiyor. Ancak TBMM, eski vekiller iade talebinde bulunmadıkları sürece kimseden maaş iadesi talep etmiyor. 314 eski vekile hak etmedikleri halde ödenen maaşın toplamı ise 47 milyon lirayı buluyor.