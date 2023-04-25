İki yaşındaki çocuk beş yıldızlı otelde ölümden döndü, sorumluya 4 taksitli komik ceza

Zakariyya Ismail Mohamed, 2 çocuğu ve eşiyle Güney Afrika Cumhuriyeti’nden tatil için geçen şubat ayında İstanbul’a geldi. Aile Fatih’te DoubleTree by Hilton Hotel Istanbul – Old Town’a yerleşti. Mohammed ailesi otelde kaldığı akşamlarda otelin odasında bulunan led ışıkların ve kabloların açıkta olduğunu iddia ederek otel yetkililerine önlem almaları konusunda uyarılarda bulundu.

ÖNCE ÇOCUK SONRA BABASI ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Mohammed ailesinin tatillerinin son akşamında ailenin 2 yaşındaki çocuğu Omar Zakarıyya Mohammed’e led ışık tesisatından elektrik çarptı. Hareketsiz kalan çocuğa müdahale etmeye çalışan babayı da elektrik çarptı.

KALBİ DURDU İDDİASI

Mohammed ailesi otel yetkililerinden yardım isteyerek, ambulans çağrılmasını istedi. Otel yetkilileri, sorumluluk alamayacaklarını belirterek taksiyle hastaneye gitmelerini önerdi. Şişli Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuğa müdahale edilerek tedavi altına alındı. Elektriğin etkisiyle kalbi duran çocuk müdahale sonrası hayata döndürüldü. 2 gün boyunca yanık bölümünde tedavi gören çocuk daha sonra taburcu oldu. Ülkesine dönen Mohammed ailesi DoubleTree by Hilton Hotel Istanbul – Old Town yönetiminden avukat Gökhan Cindemir aracılığıyla şikayetçi oldu.

İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ ASLİ KUSURLU

Soruşturmayı tamamlayan savcı, 5 yıldızlı otelin idari işler müdürü Halil Özçelik’e taksirle yaralama suçundan bir buçuk aydan bir buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İddianamede 2 yaşındaki çocuğun yaralanmasının hayatını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu, idari işler müdürü Halil Özçelik’in ifadesinde ihmal ve kusurunun olmadığını söylese de olaya ilişkin alınan bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğunun tespit edildiği yer aldı.

MÜDÜR SUÇLU BULUNDU

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada önceki gün karar açıklandı. Sanık Özçelik’in savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirten mahkeme şüpheliyi “Taksirle yaralama” dan suçlu buldu. Dosyada basit yargılama usulü uygulanırken mahkeme sanığa 112 gün adli para cezası verdi.

VEKALET ÜCRETİ CEZANIN 4 KATI

Mahkeme, 112 gün adli para cezasının günlüğü 20 TL’den olmak kaydı ile toplam 2 bin 240 TL aylık eşit taksitler halinde ve dört taksitte ödenmesine de hükmetti. Sanığın adli sicil kaydının incelenmesinde engel bir halin bulunmaması, kişilik özelliklerini göz önünde bulunduran mahkeme sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate vararak ‘Mahkumiyet Hükmünün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına’ karar verdi.

5 yıllık denetim süresine tabi tutulacak sanık açıklanmayan cezasının 4 katından fazla olan 9 bin 200 TL’yi şikayetçi ailenin avukatı Gökhan Cindemir’e vekalet ücreti olarak ödeyecek.