İkinci el otoda ekspertiz skandalı

Yılda yaklaşık 8 milyon aracın el değiştirdiği ikinci el oto piyasasında şimdi de ekspertiz skandalı patlak verdi. Tüketici Dernekleri Federasyonu’na (TÜDEF) gelen şikayetlere göre hava yastığı patlamış, emniyet kemeri çalışmayan hatta kaza geçirip perte çıkan iki aracın birbirine yapıştırılarak tek araç haline getirilenlere dahi sağlam ekspertiz raporu verildi. TÜDEF, Sanayi Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nı acilen göreve çağırdı.

HERKES EKSPERTİZ

Yapılan araştırmaya göre, ikinci elde 1 yılda alınıp satılan araçların yaklaşık yüzde 70’i, yani 5.5 ila 6 milyonu için ekspertiz firmalarında zorunlu test yaptırılıyor. Ancak halen 6 bin ekspertiz firmasından sadece 2 bininin TSE belgesine sahip olduğu belirtildi. Yasa gereği 8 yaşın altı veya 160 binden daha düşük kilometreli araçların alım satımında ekspertiz raporu alınması zorunlu.

TÜDEF Başkan Vekili Sinan Vargı, TSE belgesi olmadan faaliyet gösteren ekspertiz firmalarına yönelik şikayetlerin olağanüstü düzeyde arttığını bildirdi. İkinci elde her ay 400 bin ila 500 bin civarında aracın el değiştirdiğini, bunların da 280 bin ila 350 binin ekspertiz firmalarında teste sokulduğunu belirten Vargı, “İşleri iyi gitmeyen birçok esnaf, bu işte iyi para var diyerek anlamadığı halde oto ekspertiz firması açtı. Çünkü ekspertiz firması açmak için belediyeden izin almak yeterli. Satıcı ile anlaşan oto ekspertiz firmaları alıcıya aracın hatalarını söylemiyor. Sürücü o araçla kaza yaptığında hava yastığı ve emniyet kemeri çalışmadığı için ölüme yol açabiliyor” dedi.

TSE’SİZ GEÇERSİZ

Sinan Vargı, TSE yeterlik belgesi olmayan ekspertiz firmalarından alınan raporların mahkemelerde geçersiz sayıldığını söyledi. Vargı, sağlam aracın teste sokulup aynı marka kusurlu aracın satıldığını, şasi ve motor numaralarına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

SIFIR ARAÇLAR DA KAZALI ÇIKABİLİR

Sinan Vargı, sıfır araçların da mutlaka ekspertiz firmalarında testten geçirilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Vargı, “Araç taşıma sırasında TIR’dan indirilirken yere düşebiliyor ya da kaportası çiziliyor. Bu araçlar kaportası boyanıp, değiştirilip tüketiciye sıfır araç diye teslim edilebiliyor” dedi. Bu konuda çok sayıda dava açıldığını belirten Vargı, “Ayıplı mal sayılan hatanın tüketiciden hile ile gizlenmesi nedeniyle tamir bedeli çok düşük de olsa tüketici iade etme hakkına sahip. Tüketici yıllar sonra aracını satarken hasar ortaya çıkıyor, ancak çok geç kalınıyor” dedi.