İkinci el otoda şaşırtan fiyatlar: Doğan ve Şahin de uçtu

İkinci el oto pazarlarında satılan Şahin model araçların 48 bin TL, Doğan’ın 50 bin TL ve Kartal model aracın da 58 bin TL’den satılması dikkat çekti. Satıcılar “İyi araba iyi para eder. İsterse 1970 model olsun” diyerek fiyatları normalleştirmeye çalışırken, vatandaş ise şaşkın.

Yaşadıkları kazalarda paramparça olmaları ile bilinen ‘Doğan’ ve ‘Şahin’ model ikinci el araçların fiyatı adeta uçuşa geçti. İki sene önce 20 bin TL’ye satıldığı belirtilen bu otomobillerin şu an 40-60 bin TL arasında satılması şaşkınlığa yol açtı.

Samsun’da 2. El Otomobil Pazarı’ndaki Doğan ve Şahin model otomobillerin fiyatından alıcılar kadar satıcılar da şikâyetçi.

2. el otomobiller, önlenemez fiyat artışının ardından duraklama dönemine girdi. Satıcılar aldığı fiyatların altına arabaları satmak istemezken, alıcılar ise fiyatların yüksekliğinden dert yanıyor. Alıcı ve satıcılar fiyat konusunda anlaşamayınca piyasadaki durgunluk da devam ediyor.

SATICISI: BU KADAR ETMEZ, BİLİYORUM

48 bin TL’ye ilana koyduğu arabasının piyasası hakkında konuşan 21 yaşındaki oto satıcısı Mehmet Eren Devranlı, “99 model Doğan arabam var. 15 bin TL ekstra özelliği var. 52 bin TL’den 48 bin TL’ye kadar düştüm” dedi.

Devranlı da satmaya çalıştığı aracın 48 bin TL ederi olmadığının farkında. Şöyle diyor: “2. el oto piyasası çok kötü durumda. Fiyatlar çok yüksek. Bu arabalar bence 40-45 bin TL edecek arabalar değil. 2 sene önce 20 bin TL’ydi. O yüzden alıcılara da bu fiyat pahalı geliyor.”

Doğan model bir araca ancak ekstrası bol ise 50 bin TL istenebileceğini aktaran Devranlı, şöyle devam etti. “Arabayı günde 25 kişi soruyor. Fiyatı duyunca, ‘Doğan’a bu kadar para verilmez’ diyorlar. Biz de bu işin hastasıyız. 1 haftadır arabayı satış ilanına koydum. Bir de oto pazarında şansımı denemek istedim. Satamasam da binmeye devam ederim.”

‘DÜN SATTIĞIM FİYATTAN ALAMIYORUM’

Otomobil satan Ufuk Kaçak ise, “Ben pazara Doğan, Kartal ve Şahin getirdim. 97 model Doğan SLX için 50 bin TL istiyorum” diyor.

“İyi araba iyi para eder. İsterse 1970 model olsun” diyen Kaçak, “Doğan ve Şahin’e 50 bin TL’yi çok görüyorlar ama biz de bu arabaları 20 bin TL’ye almıyoruz. Aldığımız arabaya yüzde 10 iskontolu şekilde alıyoruz. Ona göre fiyat belirliyoruz” şeklinde konuştu.

100 bin TL’lik bütçesi ile 1 aydır araba bulamadığını dile getiren Ramazan Turhal, “Fiyatlar inmiyor” diyor: “Bu fiyatların sonu nereye gidecek, piyasa nasıl düzelecek bilmiyorum.”

Alıcı Seyfi Arslan ise şunları söyledi: “Dün 34 bin 700 TL’ye 95 model Renault Europa sattım. Sattığım fiyata bugün aynı arabadan alamıyorum. Fiyatlar: Şahin 48 bin TL, Doğan 50 bin TL, Kartal 58 bin TL. Bütçem 35 bin TL civarında. 2. el otomobillere bir el atılması lazım.” (İHA)

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