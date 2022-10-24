İkinci kez çiftetelli çalmayınca öldüresiye dövdüler

Bursa’da bir gece kulübünde sahneye çıkan müzisyen Özkan Süslerer, ikinci kez çiftetelli çalmadığı gerekçesiyle kalabalık bir grup tarafından dövüldü. Kaburgası kırılan ve omzu çıkan 3 çocuk babası Süslerer, çalışanlar ve diğer müşteriler tarafından grubun elinden kurtarıldı.
Mudanya ilçesi Esence Mahallesi’ndeki bir gece kulübünde önceki akşam 10 kişilik grupta yer alanlar, müzisyen Özkan Süslerer’den (44) ikinci kez çiftetelli müziği çalmasını istedi.
Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı.
MOLAYA ÇIKMASINI BEKLEDİLER
Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırılırken kalabalık grup, mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede öldüresiye dövdü.
Olayı gören çalışanların araya girmesiyle, grubun elinden kurtarılan Özkan Süslerer, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan Süslerer, hastanede tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)