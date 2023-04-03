İkisi bölge sorumlusu 4 terörist Irak’ta öldürüldü

Diyarbakır kırsalında uzun yıllar sözde bölge sorumluluğu yapan ve gerek sivillere, gerekse güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda kanlı saldırının planlamasını yaparak eylem talimatı vermek suçlarından aranan Cihan Nazlıer, Kemal Turgut, Mesut Tekin ve Mazlum Alp adlı teröristlerin Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda öldürüldükleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığının 1 Milyon lira para ödüllü Turuncu kategorisinde aranan terörist Nazlıer’in Irak’ın kuzeyindeki Haftanin Vadisinde Pençe Kaplan harekâtında öldürüldüğü belirlendi.

500 bin lira para ödüllü Gri listede aranan terörist Kemal Turgut’un Kandil’in Hinere Kampında, 500 bin liralık Gri listedeki Mesut Tekin’in ise Pençe Kilit harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen hava harekâtlarında öldürüldükleri tespit edildi.

TÜRKİYE, IRAK VE SURİYE’DE KANLI SALDIRI EMRİ VERDİ

Teröristler Cihan Nazlıer ile Kemal Turgut 2009-2013 yıllarında Lice kırsalında bölge sorumluluğu yaparken hükümetin terör örgütü PKK’yla “Çözüm süreci” adı altında yürüttüğü müzakereler kapsamında kendisine bağlı 80 kişilik terörist grupla Kuzey Irak’a çekildi. IŞİD’in Sincar’ı işgal etmesini fırsat bilerek Kandil’den silahlı teröristlerle birlikte Musul, Kerkük ve Sincar bölgesinde ABD güçlerinin de desteğiyle IŞİD’e karşı çatışmalarda yer alan terörist Cihan Nazlıer buradan da Haftanin bölgesinde sürdürülen Pençe Kaplan harekâtı bölgesinde Mehmetçiğe karşı saldırı hazırlığı yaparken nokta operasyonla öldürüldüğü öğrenildi.

ÖDÜLLÜ LİSTEDE ARANIYORLARDI

İran’ın Şehidan bölgesinde bölge sorumluluğu yaparken 2003-2010 yıllarında Diyarbakır kırsalında kanlı saldırıların planlamasını ve talimatını veren terörist Kemal Turgut’un Irak’ın kuzeyindeki Gara Dağı ile Hakkâri Çukurca’nın karşısındaki Metina Vadisinde de yüzlerce teröristten sorumluydu.

Suriye’nin kuzeyinde PKK-YPG saflarında da yer alan terörist Turgut’un son olarak Kandil Dağı sözde Eyalet sorumlusu iken öldürüldüğü bildirildi.

Gri listedeki terörist Mesut Tekin de Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina, Kandil ve Zap bölgelerinde sözde eyalet sorumlusu olarak TSK’nın sınır ötesinde yürüttüğü Pençe serisi operasyonlarında teröristlerin başındaki isimdi.

Terör örgütünün sözde özel güç yapılanmasında yer alan terörist Mazlum Alp ise Avaşin-Basyan ve Zap bölge sorumlusu olarak terör örgütünün üst düzey isimleri arasında yer alıyordu.

BİRİ BİNBAŞI 13 ASKERİ ŞEHİT ETMEKTEN ARANIYORDU

Terörist Cihan Nazlıer, 29 Nisan 2009 günü Lice’nin Abalı Köyünde Zırhlı Personel Taşıyıcı araca mayınlı saldırıda Salih Akyürek, Onur Görmez, Emrah Polat, Erdal Oral, Zeynel Direkçi, İlhami Hardal, Murat Çavdar, Mehmet Ali Karaduman ve Miktat Beder adlı askerlerin şehit edilmesi eylemine katılmaktan hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

Terörist Nazlıer, 19 Kasım 2008 günü de Lice’deki Kayacık Jandarma Karakoluna saldırıda İsmail Uygun ile Fevzi Güngör adlı askerlerin şehit edildiği, 7 askerin yaralandığı eyleme katılmaktan aranıyordu.

Terörist, 2 Haziran 2012 günü Lice’de 30 teröristle yol kesip Japon uyruklu James Masami adlı turistin kaçırmıştı. Ertesi gün turistin kurtarılması için operasyona çıkan güvenlik güçlerine mayınlı tuzakla Lice İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt ile uzman çavuş Abdullah Açıcı’nın şehit olduğu saldırıya bizzat katılmaktan hakkında düzenlenen fezlekeye göre, “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kamu görevlisini öldürmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yakalama kararı bulunuyordu.