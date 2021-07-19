İkizköylülerden Erdoğan’a çağrı: Sizleri de bekliyoruz, yanımızda olmanızı rica ediyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban, Burak Erbay, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe ve CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy köyü sınırları içerisinde bulunan Akbelen Ormanı’nda kömür ocağı için yapılmak istenen kesime karşı mücadele eden köylülere destek ziyareti gerçekleştirdi.

“BİZİM YANIMIZDA OLUN”

CHP heyeti, burada köylülerle bir aradayken sosyal medyadan canlı yayın gerçekleştirdi. Akbelen Ormanı’nda kömür ocağı için yapılmak istenen kesime karşı mücadele eden köylülerden biri şöyle isyan etti:

* Lütfen bizi sevenimiz, bizi sayanımız; bizim yanımızda olsun. Akbelen Ormanı’nı yalnız bırakmayalım. El, bayramını evde geçirecek ama biz ormanda geçireceğiz.

* Biz ormanımızı, toprağımızı, vatanımızı vermek istemiyoruz. Lütfen. 81 ile sesleniyorum: Bize yardıma gelsinler, bizim yanımızda olsunlar. Biz doğamızı savunmak istiyoruz, doğamızı vermek istemiyoruz.

* Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri de bekliyorum. Bizim yanımızda olmanızı rica ediyorum.

“ORMANIMIZI VERMEK İSTEMİYORUZ”

Bir başka köylü de kesimin durdurulmasını talep ederek, “Biz, tarlamızın içinden bir tane fidanı kesemiyoruz; bu ormanın tümünü kesiyorlar. Olacak iş mi? Ormanımızı vermek istemiyoruz. Katlediyorlar, istemiyoruz. Rica ediyoruz, herkes duysun” şeklinde konuştu.

“BENCE CUMHURBAŞKANI BURAYA GELEMEZ”

Köylülerin, Erdoğan’a yaptığı çağrıya ilişkin açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Burada direnen köylülerimiz gayet net söylediler, Cumhurbaşkanı’nı davet ettiler buraya. Bence Cumhurbaşkanı buraya gelemez. Niye? Zaten ağaçları o kestirtiyor. Eğer burayı Limak’a vermeseydi, eğer burayı özelleştirmeseydi, eğer burayı o beşli çeteye teslim etmeseydi o zaman bu ağaçlar kesilmeyecekti, burada direnişe de gerek kalmayacaktı” dedi.

“DOĞANIN YEŞİLİNİ, DOLARIN YEŞİLİNE TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Alban, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Şunu unutmasınlar; bura doğa ve yeşil. Onların ceplerinde dolar yeşil, burada doğada çam yeşil. Biz doğanın yeşilini, doların yeşiline teslim etmeyeceğiz. Kravatlı çetelere son vereceğiz. Buraya çökemeyecekler.

* Biz halkımızla birlikte burada direneceğiz. Siz yarın bayram namazına gideceksiniz, torunlarınızla bayramlaşacaksınız ama bu halk da burada doğayla, ağaçlara sarılmış, ‘kestirmeyeceğiz’ diyor, biz de burada ağaçlarla bayramlaşacağız. Utanın artık, utanın.

“AKLINIZI BUNLARLA BİRAZ BESLEYİN”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da “Burada bu ormanın yok edilmesi, talan edilmesi kamu zararıdır. Yetkililere sesleniyoruz: Lütfen aklınızı hukukla, Anayasal düzenle, uluslararası sözleşmelerle ne olur biraz besleyin, bunlardan yararlanın” ifadelerini kullandı.

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