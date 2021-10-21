İklim Değişikliği Konferansı’na Hangi Liderler Gidiyor?

Kasım ayında İskoçya’nın Glasgow şehrinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26)’na hangi ülke liderlerinin katılıp katılmayacağı yavaş yavaş belli oluyor. Son olarak Hindistan Başbakanı Narendra Mori’nin de zirveye bizzat katılacağı açıklandı.

COP26 İklim Konferansı’nın birçok dünya liderini biraraya getirmesi bekleniyor ancak halen daha kararını açıklamamış olan liderlerle birlikte zirveye katılmayacağını açıklayan çok sayıda önde gelen ülke lideri de bulunuyor.

Zirveye katılmayacak önemli isimlerin başında Çin lideri Xi Jinping geliyor. Corona virüsü salgınının başından bu yana ülkesi sınırlarının dışında hiçbir toplantıya katılamayan Jinping, Glasgow’a da gitmeyecek.







Rusya lideri Vladimir Putin de yapılan açıklamaya göre zirveye katılmayacak bir başka lider.

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de zirveye katılmayacak. Reisi’nin zirveye katılmaması kararında, bazı İngiliz siyasetçilerin, İskoçya’ya Reisi’nin gelmesi durumunda hakkında ceza soruşturması başlatılması çağrıları etkili midir bilinmiyor.

Zirveye Brezilya, Meksika, Güney Afrika liderleri ve Japonya’nın yeni başbakanı Fumio Kishida da katılmayacak isimler arasında yer alıyor.

Gideceğini açıklayan liderler

Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la birlikte gideceği Glasgow’a gelecek çok sayıda lider de bulunuyor.







ABD Başkanı Joe Biden da zirveye katılacak isimlerin önde gelenlerinden biri. Biden zirveye yanında yönetiminden üst düzey isimlerle birlikte katılacak. Beya Saray’dan yapılan açıklamada Biden kabinesinden 10 isim de ABD Başkanı’na Glasgow ziyaretinde eşlik edecek.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth de zirvede yer alacak isimlerden biri. Kraliçe’yle birlikte kraliyet ailesinin önde gelen isimleri de zirveye katılacaklar.

AB ülkelerinin lider ve temsilcileri de yine iklim zirvesine katılacaklar. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu liderlerden biri olacak.







Ayrıca İsrail ve Kanada, İtalya, İsveç, İsviçre başbakanlarıyla Kolombiya, Nijerya, Gana, Arjantin, Kongo ve Güney Kore liderleri de zirveye bizzat katılacaklarını açıklayan isimler arasında.

COP26 İklim Konferansı, 31 Ekim ve 12 Kasım tarihleri arasında yapılacak.