İklim değişikliği, sel ve kuraklık görülme sıklığı ve şiddetini artırdı

Prof. Dr. Kadıoğlu, Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından Edirne’de bir otelde düzenlenen Anadolu Buluşmaları etkinliğinde, fosil yakıtların yoğun kullanımının küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olduğunu ifade etti.

Fosil yakıt kullanımının atmosferdeki kimyasal madde oranını yükselttiğini ve pek çok olumsuz etki meydana getirdiğini anlatan Kadıoğlu, iklim değişikliğinin bu etkilerin başında geldiğini vurguladı.

“SEL VE KURAKLIK OLAYLARININ ŞİDDETİ ARTIYOR”

İklim değişikliğinin sel ve kuraklık olaylarının etkilerini güçlendirdiğini anlatan Kadıoğlu, şunları kaydetti:

“Dünya var olduğundan beri sel olayları ve kuraklık hep vardı. İklim değişikliği sel ve kuraklık olaylarının sayısını, süresini ve şiddetini artırıyor. Sel ve kuraklık birbiriyle kardeş. Birisi yağışın azlığı, birisi fazlalığı. Bu sene Türkiye kuraklıkla uğraşıyor, bir yandan da seller oluyor. İklim değişikliğiyle ne kadar mücadele edersek afetlerle de mücadele etmiş oluyoruz. İklim değişikliği ve afetlerle mücadele etmek istiyorsanız sonuçta fosil yakıt kullanımına dikkat etmek zorundasınız.”

Kadıoğlu, Türkiye’nin enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithal ettiğini dile getirerek, enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çekti. (AA)