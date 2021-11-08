İklim değişikliği ülke ekonomilerini tehdit ediyor

Yoksul ülkeler, iklim değişikliğiyle birlikte yeni bir krizin eşiğinde. COP26 İklim Zirvesi’nde yayımlanan yeni bir rapor yoksul ülkelerin GSYİH’larının 2050 yılına kadar yüzde 20 2100 yılına kadar ise yüzde 64 oranında küçülebileceğini ortaya koydu.

Pazartesi günü COP26 İklim Zirvesi’nde yayımlanan bir rapora göre, en yoksul 65 ülke, eğer küresel sözler tutulmaz ve dünya 2,9 santigrat derece ısınırsa, 2050 yılına ekonomilerinde yüzde 64’e kadar küçülme yaşayacak.

Almanya’da yer alan Humboldt Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda, 65 yoksul ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) 2050 yılına kadar yüzde 19,6 azalacağı öngörüldü. Araştırmaya göre iklim değişikliğinin beklenen seviyelerde seyretmesi durumunda bu ülkelerde GSYİH’daki azalma 2100 yılına kadar yüzde 64’e ulaşacak. Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar dünya 2,9 santigratlık bir sıcaklık artışı beklendiği, hesaplamaların da bunun baz alınarak yapıldığı belirtildi.

Buna göre iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınması ve 1,5 derece hedefine ulaşılabilmesi durumunda söz konusu ülkelerde GSYİH’daki azalma 2050 yılına kadar yüzde 13’lerde seyrederken, 2100 yılına kadar da yüzde 33,1’i bulacak.

Rapora göre, eğer Paris Anlaşması hedefleri tutar ve küresel sıcaklık artışları 1,5 santigrat derece seviyelerinde tutulabilirse, aynı ülkeler 2050 yılına kadar yüzde 13 ve yüzyılın sonuna kadar yüzde 33’lük bir GSYİH artışı elde edebilecekler…

En çok etkilenen 10 ülkenin sekizi Afrika’da, ikisi Güney Amerika’da yer alıyor. En kötü GSYİH kaybıyla karşı karşıya olan ülke, Eylül ayında 300 bin’den fazla insanı etkileyen şiddetli yağmurlar ve ani sel nedeniyle zor günler geçiren Sudan olarak belirlendi.

Bu on ülkenin iklim değişikliğindeki mevcut durumun devam etmesi durumunda 2100 yılına kadar GSYİH’larında 2100 yılına kadar yüzde 70’lik düşüşle karşı karşıya kalacağı öngörüldü. İklim krizinden en ağır etkilenecek on ülkenin GSYİH’ları, 1,5 derecelik hedefin tutturulabilmesi durumunda bile yüzde 40 oranında gerilemiş olacak.

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