İklim değişikliğinde Kırmızı Kod: “İlk yapmamız gereken hayatta kalmak”

Yazan:
Alaturka Online
-



2021 Türkiye yangınları yavaş yavaş kontrol altına alınırken herkesin aklına gelen bir kavram vardı: İklim değişikliği. Aslında bu kavramla tanışalı yıllar oldu. Ancak iklim değişikliği belki de hiç bu kadar içimizi yakmamıştı. Birleşmiş Milletler'in son iklim raporu (IPCC) ise tehdidin boyutuna dair yeni bir pencere açıyor. O pencerenin adı "kırmızı kod". Yaşar Özer'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Levent Kurnaz, "İlk yapmamız gereken hayatta kalmak" diyor.

Önceki haberGurbetçilerin dönüş çilesi
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?