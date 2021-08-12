İklim değişikliğinde Kırmızı Kod: “İlk yapmamız gereken hayatta kalmak”





2021 Türkiye yangınları yavaş yavaş kontrol altına alınırken herkesin aklına gelen bir kavram vardı: İklim değişikliği. Aslında bu kavramla tanışalı yıllar oldu. Ancak iklim değişikliği belki de hiç bu kadar içimizi yakmamıştı. Birleşmiş Milletler'in son iklim raporu (IPCC) ise tehdidin boyutuna dair yeni bir pencere açıyor. O pencerenin adı "kırmızı kod". Yaşar Özer'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Levent Kurnaz, "İlk yapmamız gereken hayatta kalmak" diyor.