İklim Zirvesi COP26’da corona virüsü korkusu: 100’den fazla polis karantinada

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) devam ederken, kentteki corona virüsü vakalarıyla ilgili endişeler artıyor. İngiliz basını, zirvede görevli 100’den fazla polisin corona virüsü semptomları gösterdiğini ve karantinaya alındığını duyurdu.

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) corona virüsü salgını korkusuyla gündeme geldi.

20 ülkeden 30 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen İklim Zirvesi öncesi ardan corona virüsü endişesi ardından bugün yeni haberler geldi. İngiliz Daily Mail gazetesi, 100’den fazla polis memurunun corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığını ve test sonuçlarının beklendiğini aktardı. Glasgow kentinde enfeksiyonların arttığına dair kanıt olmadığı ancak corona virüsü semptomları gösteren polis memurlarında artış olduğunun kesin olduğu bildirildi.

BELEDİYE BAŞKANI CORONA’YA YAKALANMIŞTI

Önceki gün Los Angeles belediye başkanı Eric Garcetti de İngiltere Başbakan Boris Johnson ile kahvaltı yaptıktan bir gün sonra corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Halk sağlığı uzmanları, etkinliğin yeni varyantlar için mükemmel bir üreme alanı olduğu konusunda uyardı. Resmi rakamlar, Glasgow’un İskoçya’da en düşük aşılama oranına sahip olduğunu gösteriyor. Holyrood’un araştırma birimi tarafından yayınlanan istatistikler, 344 bin yetişkin nüfusa sahip kentin 10’da birinin halen iki doz aşı yaptırmadığını ortaya koyuyor.

ABD’nin Los Angeles eyaleti Belediye Başkanı Eric Garcetti’nin Ofisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Garcetti’nin bugün sabah saatlerinde yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine kendisini kaldığı otel odasında karantinaya aldığı ve durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.

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