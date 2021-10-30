İklim Zirvesi öncesi üst düzey önlem

İskoçya’nın Glasgow kentinde 31 Ekim-12 Kasım arasında gerçekleştirilecek COP26 İklim Zirvesi yarın başlıyor. 2015 yılında Paris iklim Anlaşması’nın imzalanmasının ardından küresel ısınmaya karşı ülkelere yönelik gelişmelerin değerlendirileceği ilk zirve olacak.

Dünyayı tehdit eden iklim kriziyle mücadele için liderler yarın İskoçya’nın Glasgow kentinde toplanacak. Glasgow’da 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirve öncesi kentte üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, zirvenin yapılacağı binaya çıkan çok sayıda yol araç trafiğine kapatıldı.

PCR TESTİ UYGULANACAK

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin katılacağı iklim zirvesine bu yıl da binlerce kişinin katılım göstermesi beklenirken, konferans alanın girişine kurulan Covid-19 test merkezleri ile katılımcılara PCR testi uygulanacak.

ÇOK SAYIDA LİDER KATILACAK

Bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan zirvede ana tema iklim değişiklikleri ve doğal afetler olacak. COP26 Zirvesi kapsamında Glasgow’da gerçekleştirilecek toplantılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden da dahil olmak üzere çok sayıda lideri bir araya getirecek.

BİR İLK OLACAK

Zirvede, küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması, hatta 1.5 derece ile sınırlandırılabilmesi için 2050’ye kadar sıfır karbon emisyonu hedefine nasıl ulaşılacağı ele alınacak. 2015 yılında Paris iklim Anlaşması’nın imzalanmasının ardından küresel ısınmaya karşı ülkelere yönelik gelişmelerin değerlendirileceği ilk zirve olacak.

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