İktidar 8 yıl sonra işgali itiraf etti

Yunanistan Ege’de Türkiye’ye ait 20 ada ve 2 kayalığı işgal etti. AKP bugüne kadar sustu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün ‘işgal’ dedi.

Saygı ÖZTÜRK

1914’te 6 Büyük Devlet Kararı ve 1923 Lozan Antlaşması’nın 12. Maddesi ile Yunanistan’ın kullanımına verilen 23 ada, gayri askeri statüde olmasına rağmen silahlandırıldı. Aydın, Muğla ve İzmir il sınırları içindeki Türkiye’ye ait 20 ada ve iki kayalık da Yunanistan tarafından işgal edildi. SÖZCÜ 2014’ten itibaren tam 8 yıl Yunan işgalini Türkiye’nin gündemine taşıdı. Ancak AKP iktidarı yıllarca bu konuda sessiz kaldı. Ta ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Samsun‘da TEKNOFEST’te yaptığı konuşmaya kadar. Erdoğan, adalarımızın Yunanistan’ın işgali altında olduğunu ilk kez kabul etti.

Yunanistan, Ege Denizi’nin kuzeyinde gayri askeri statüdeki adalardan Midilli Adası’na 1 mekanize tümeni, Limni, Sakız ve Sisam adalarına da birer mekanize tugayı konuşlandırıldı. Taşoz, Semadirek, Bozbaba, İpsara ve Ahikerya adalarına da tabur-alay seviyesinde askeri birlik yerleştirildi. Limni ve Midilli Adası’na havaalanları inşa etti ve adalardaki havaalanlarına savaş uçakları yerleştirdi.

Ege’nin güneyindeki gayri askeri statüdeki adalardan Rodos’a 1 mekanize tümeni, İstanköy’e 1 mekanize tugayı konuşlandırdı. Batnoz, Lipso, İleriye, Kelemez, İstanbulya, İncirli, Sömbeki, İleki, Kerpe ve Meis adalarına da tabur-alay seviyesinde askeri birlik konuşlandırdı. İstanköy ve Rodos’a havaalanları inşa edildi.

GÜNEY’DEKİ ADALAR

Adalarımızın işgalini SÖZCÜ aracılığı ülke gündemine taşıyan eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Albay Ümit Yalım son gelişmeleri “Onur Öymen, 2004’te CHP milletvekili olarak verdiği soru önergesinde Yunanistan’ın bayrak diktiği adaların Türkiye’ye ait olup olmadığını sormuş ancak önergeye cevap verilmemişti. Erdoğan, soru önergesine 18 yıl sonra cevap vererek Yunanistan’ın adalarımızı işgal ettiğini itiraf etti” diye değerlendirdi.