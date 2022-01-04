‘İktidar değişir kaygısı var’ diyen Özkoç: Erdoğan’a ‘bizi garantiye alın’ talebinde bulunuyorlar

Torba yasada yer alan liman işletme sürelerini ihalesiz uzatma düzenlemesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Eğer bir iktidar değişirse bu limanların sahipleri yarın öbür gün milleti düşünen Millet İttifakı iktidarı gelirse diye kaygı duyuyorlar. Onlar Cumhurbaşkanına çıkıp ‘Yarın öbür gün sizin olmadığınız zamanda da bizi garanti altına alın’ diyorlar. Biz milletin vekili olacağız, bir avuç zenginin değil” şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak torba yasada yer alan liman işletme sürelerini ihalesiz uzatma düzenlemesine tepki gösterdi.

“HUKUKSUZLUĞA KILIF”

Düzenlemenin anayasaya, ahlaka, vicdana aykırı olduğunu, çekilmesi gerektiğini vurgulayan Özkoç, “Bu kanun teklifi, hukuksuzluğa kılıf yaratmak için getirilmiştir. Bu kanun teklifi, bir avuç yandaşı daha çok zengin etmek ve zenginliklerini garanti altına almak için getirilmiştir. Bu kanun teklifi, Türkiye’de yoksullukla mücadele eden insanlara karşı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde zenginlere Türkiye’nin kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiğini göstermek için getirilmiştir” dedi.

“MİLLET İTTİFAKI İKTİDARA GELİR DİYE KAYGI DUYUYORLAR”

Limanların ihale süresinin bitmesine 3-7 yıl olduğunu ama iktidarın değişme kaygısının bulunduğunu belirten Özkoç, şöyle konuştu:

* Eğer bir iktidar değişirse bu limanların sahipleri yarın öbür gün milleti düşünen Millet İttifakı iktidarı gelirse diye kaygı duyuyorlar. Onlar Cumhurbaşkanına çıkıp ‘Yarın öbür gün sizin olmadığınız zamanda da bizi garanti altına alın’ diyorlar. Başka tekliflerle gidiyorlar.

* Ne yapıyorlar? Daha süreleri bitmeden ve tekrar ihaleye çıkartılmadan limanların süreleri 49 yıllığına tamamlanıyor.

* Ben buradan soruyorum. Esnafa böyle bir imkan veriliyor mu? İşçiye böyle bir imkan veriliyor mu? Hayır. Kime veriliyor? Katar’a veriliyor. Katarlıları Türkiye Cumhuriyeti daha ne kadar doyuracak?

“BU MUDUR MİLLİYETÇİLİK?”

Tank Palet fabrikası tartışmalarına değinen Özkoç, “25 yıllığına verdik. Bize tank üretip vereceklerdi 18 ay içerisinde, aradan 3,5-4 yıl geçti. Ne tank var, ne Ethem Sancak var, ne Katar ordusu var. Ama Tank Palet’in imkanları Katar tarafından kullanılıyor. Bu mudur milliyetçilik? Bu mudur vatanseverlik?” çıkışında bulundu.

İhale süreleri uzatılan limanları tek tek sayan Özkoç, “Şu anda Limak’ın işlettiği İskenderun limanı 2048’den 2061’e uzatılıyor. Albayrak Holding’in liman işletmesi 49 yıllığına tamamlanıyor. Neden CİNER’e, Katar’a, Limak’a veriyoruz da neden emekliye, işçiye, millete vermiyoruz? Neden vermiyoruz? İşte bunun tek sorumlusu var. Cumhur İttifakı ve cumhurbaşkanıdır. Buna CHP olarak sonuna kadar direneceğiz. Milletin vekili olacağız, bir avuç zenginin değil” dedi.

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