İktidar kısmından dikkat cazibeli çıkış: HDP karşısına çıkan fırsatları bu kez ıskalamasın

AKP’li üst düzey yöneticilerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP parlamento grubunu ziyaret fotoğrafını AKP Mardin Milletvekili ve MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, “HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın!” diyerek paylaştı.

AKP’li üst düzey yöneticilerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte başörtüsü konusunda hazırlanacak Anayasa değişikliği için HDP parlamento grubunu ziyaret etmişti…

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’da ziyaretle ilgili değerlendirmede bulundu.

“HDP FIRSATLARI BU DEFA ISKALAMASIN”

AKP Mardin Milletvekili ve MKYK üyesi Orhan Miroğlu ise partisinin HDP’ye yaptığı ziyaretin fotoğrafını paylaşarak, “Fotoğrafa, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgesinin felsefesi üzerinden de ayrıca bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı! Cumhuriyetin 100.Yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları,bu defa da ıskalamasın!” yorumunda bulundu.