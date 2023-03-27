İktidar seçime günler kala para dağıtıyor! 150 milyar TL’ye yaklaştı

Seçimlerde oylarını artırmak için çeşitli kesimlere devlet bütçesinden para dağıtmayı hızlandıran iktidarın TBMM’ye getirdiği mini seçim torbasından 149.3 milyar liralık maliyet çıktı. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasıyla Hazine’nin SGK’ya aktaracağı ilave kaynağın yıllık maliyeti 120.8 milyar liraya ulaşacak.

14 maddelik yeni yasa teklifini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilerle, gaziler, hekimler, işçiler ve diğer kesimlere yapılacak zamların maliyetini açıkladı.

Elitaş’ın komisyona sunduğu etki analizi raporuna göre, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasının hazineye yıllık maliyeti 120.8 milyar lira olacak.

1100 TL’DEN 2 BİN TL’YE ÇIKTI

Zammın bu yıla yansıyan maliyeti ise 85 milyar lira olarak hesaplandı. Emeklilerin halen bin 100 lira olan bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasının getireceği ek yük ise 24.9 milyar lira olarak belirlendi.

Etki analizine göre Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkan ve üyelerinin maaş ve emekli aylıklarının Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerine eşitlenmesiyle 80 milyon lira ek maliyet ortaya çıkacak. Yüksek yargı organlarının başkan ve üyelerinin maaşı yıllık olarak bu tutarda artmış olacak.

USÜLSÜZ MAAŞ ALAN 51 BİN KİŞİYE AF

Düzenlemeyle işsizlik sigortası fonundan fazla veya yersiz işsizlik ödeneği aldığı tespit edilen 51 bin işsiz affediliyor. Bu işsizlere fazladan ödendiği hesaplanan toplam 38 milyon liranın (kişi başı ortalama 745 TL) tahsilatı için artık işsizlere haciz gönderilmeyecek.

Düzenlemeyle merkezi yönetim ve KİT’lerde 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilen geçici işçilerin 4 aylık ilave süre uzatımı 6 aya yükseltilerek yılda 11 ay 29 gün çalışma imkanı getiriliyor. Bu işçiler ayrıcı boşalan kadrolara geçirilecek. Bu kapsamda 30 bini Milli Eğitim, 9 bini Çay-Kur, bin 500’ü Türkşeker ve kalanı da diğer kurumlarda olmak üzere 60 bin işçinin çalıştığı belirtildi. Bu düzenlemenin kamuya maliyeti ise 1.2 milyar olarak hesaplandı.

Düzenlemeyle Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin yanı sıra kurum tabiplerinin maaşları da artırılacak. Bu yolla 286.7 milyon lira ek maliyet oluşacağı hesaplandı.

Etki analizine göre, İstiklal Savaşı, Kore Savaş, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan muharip gazilere verilen şeref aylığı ile vatani tertip hizmetinden aylık alanların aylıklarına sosyal güvenlik sistemine dahil olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret seviyesine çıkarılması 2 milyar liralık ek maliyet oluşturacak.

TORBANIN MALİYETİ