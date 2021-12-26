İktidar şimdi de yastıkaltına göz dikti

Hükümetin yastıkaltı altın planı ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastıkaltındaki altınları için harekete geçtiği öğrenildi.

Hükümetin yastıkaltı altın planı ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastıkaltındaki altınları için harekete geçtiği öğrenildi.

KREDİ DE OLACAK

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen altın hesabı konusunda çalışmalar yürütüyor. Yeni sistemin devreye girmesi ile ilgili tarih olarak ocak ayının ilk haftasını işaret ediliyor. Buna göre, kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek. İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası’na çevirebilecek. İstenildiğinde ulaşılabilen, karşılında kâr payı, faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen bu sistemle fiziki olarak altın da çekilebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında “Yastıkaltında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek” açıklamasını yapmıştı.

%10’u bile gelse yeter

■ Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastıkaltında 280 milyar dolar olduğunu, devreye girecek sistemin bunun %10’nunu ekonomiye kazandırabileceğini dile getirdi.

Korumalı mevduata 23 milyar TL

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün katıldığı televizyon canlı yayınında ‘Kur Korumalı TL Mevduatı’na ilişkin olarak, “Programın açıklanmasından beri Türk Lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23.8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.