İKTİDAR VE GÜÇ SANAT ESERLERİNDE NASIL YANSITILIYOR?

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Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programında bu hafta sanat eserlerinde iktidar,güç, otorite ve medya eleştirisi yapan, klasik tuval resmine çağdaş bir yorum getiren Ali Elmacı ve kadınların hukuki, ekonomik ve politik olarak güçlenmesi için projeler tasarlayan Kız Başına Sosyal Sorumluluk Platformu yöneticileri ile birlikteyiz. Ali Elmacı eserlerinde neleri eleştirir? Resimlerinde neden hep pembe yüzlü figürler kullanıyor? Bu neyi temsil ediyor? Eserlerine doğayı nasıl yansıtıyor? Bunun sebebi nedir? Eleştiri onun için ne demektir? Sanatta eleştirellikte öne çıkan noktalar nedir? Ali Elmacı hangi kaynaklardan besleniyor? Eserlerini ne kadar sürede tamamlıyor? Şu an üstünde çalıştığı bir seri var mı? Elif Dürüst soruyor, Ali Elmacı ve Kız Başına Sosyal Sorumluluk Platformu yöneticileri Elifcan Fırat ve Ceyda Ulaşan anlatıyor. Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programı Hepsi Burada'nın katkılarıyla devam ediyor. —

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