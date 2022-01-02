İktidar ve muhalefet buluştu, ilçedeki intiharları konuştu

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde son iki ay içinde 5 gencin intihar etmesi üzerine siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Selami AYDIN

Denizli‘nin Serinhisar ilçesinde son iki ay içinde yaşları 17 ile 20 arasında değişen 5 genç intihar etti. İlçede rahatsızlık veren bu gelişmenin ardından MHP İlçe Başkanı Hakan Ertuğrul tüm siyasi partilerin temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarına davette bulunarak intiharların önlenmesine ilişkin tedbirlerin konuşulması çağrısı yaptı.

İKTİDAR VE MUHALEFET BULUŞTU

İktidar ve muhalefeti buluşturan toplantı MHP ilçe başkanlığında gerçekleştirildi. ‘Ortak Kaygım Serinhisar’ başlığı ile gerçekleştirilen toplantıya AKP İlçe Başkanı Cemal Kobaş, CHP İlçe Başkanı Ercan Usta, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Gündaş, BBP İlçe Başkanı Ali Genç, Esnaf Odası Başkanı Rıza Sevinç, Manavlar Odası Başkanı Ali Özcan ve siyasi partilerin gençlik kolları temsilcileri katıldı.

RAPOR HAZIRLANDI, KAYMAKAMA VERİLDİ

Toplantıya katılan parti temsilcileri ilçedeki intihar vakalarının nedenlerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Tüm görüşler bir rapor haline getirilerek kaymakam Osman Altın‘a verildi. Toplantı çağrısını yapan MHP İlçe Başkanı Hakan Ertuğrul, “Son iki ay içerisinde beş gencimizin intihar ederek yaşamlarına son vermeleri hem bizleri çok üzdü, hem de kaygılandırdı. Bu çocuklarımıza neler oluyor? Gencecik evlatlarımız neden intihar ediyor? Konuyu araştırıp sebeplerini bulmamız lazım” diye konuştu.