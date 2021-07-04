İktidara bir tepki de BBP lideri Destici’den: Doğru bulmuyoruz, geri alınmasını teklif ediyoruz

Son günlerde ekonomik çıkışları ve eleştirileri nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin üçüncü il kongresine katılmak üzere geldiği Hatay’da elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar üzerinden AKP’yi eleştirdi.

Destici, parti olarak elektrik ve doğalgaza yapılan zamların geri alınmasını teklif ettiklerini belirtti. Pandemi süresince esnafın yaşadığı sıkıntılara da dikkat çeken Destici, pandemi döneminde kepenk kapatmak zorunda kalan esnaftan da SGK primi ve vergi alınmamasını da istedi. Destici, şu sözlerle iktidara seslendi:

“VATANDAŞ BEKLEMEZ”

*Gıda, unlu mamuller dışındaki bütün esnafımız pandemimden olumsuz etkilendi. Bu esnaflarımıza devlet, hükümet dönem dönem destekler verdi ama bunlar yeterli değil. Bu desteklerin en azından bu sene sonuna kadar devam etmesi lazım. Esnafın aldığı kredilerin ötelenmesi, faiz konmaması varsa silinmesi lazım.

*Kanal, 2023’ten sonra da yapılabilir. Köprü, 2023’ten sonra da yapılabilir. Yol daha sonra da yapılabilir ama vatandaş beklemez. Öncelik vatandaş olmalı, öncelik esnaf ve üretici olmalı.

*Bir yıldan fazla bir süredir dükkanı kapalı kalmış bir esnaftan siz neyin SGK’sını istiyorsunuz? Ya da neyin vergi borcunu istiyorsunuz? Esnaf dükkanını açamamışsa biir yıl SGK ve vergi almayacaksın ki adam ayakta dursun ve yeniden çarkını çevirsin.

“ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMMININ GERİ ALINMASINI TEKLİF EDİYORUZ”

Destici açıklamasının devamında elektrik ve doğalgaza gelen zamların geri çekilmesini isteyerek şu ifadeleri kullandı;

*Vatandaş, üretici, sanayici, çiftçi desteklenmeli. Çiftçi su diyor. Peki, suyu ne ile kullanıyor? Elektrik gücüyle… Şimdi ne oldu? Elektriğe yüzde 20 zam geldi.

*Bu pandemi döneminde kabul edilebilir bir şey mi; Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu zammı doğru bulmuyor, elektrik ve doğalgaz zammının geri alınmasını teklif ediyoruz.

*Özellikle üreten kesimlerimiz için zammı kabul etmiyoruz. Eğlence kesimlerimiz için, özel tüketenler için uygulayabilirsiniz ama üretenler için bu zammın geri alınmasını teklif ediyoruz.

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