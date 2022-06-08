İktidara seslenen Vahap Seçer’den rant tepkisi: Bu memleket sizin babanızın malı mı?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, kentin en değerli konumunda bulunan PTT tesislerinin arazisini konut ve ticaret yapılaşmasına açma girişimine sert tepki gösteren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bu memleket sizin babanızın malı mı?” diye çıkıştı.

Ali Ekber ŞEN

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın imar planlarında kamu hizmet alanı olarak işaretli kentin en değerli arazi konumundaki PTT tesislerine yönelik plan değişikliğini yaparak ranta açma girişimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer‘in tepkisine yol açtı.

Seçer, Ankara’ya “Bu memleket sizin babanızın malı mı?” diye seslendi. Mersin şehir merkezinin en değerli noktalarından birinde bulunan PTT tesislerinin yıkılacağı, yıkımın ardından kazanılacak 14 bin 589 metrekarelik alanda zemin + 10 kata kadar konut ve ticari alan yapılaşmasına olanak tanınacağı yönündeki bakanlık girişimi meclis toplantısına da damga vurdu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Mersin’deki belediyeleri devre dışı bırakarak yapmak istediği bu değişiklik girişimi Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında tartışmalara yol açtı.

“ŞEHRİN BAĞRINA HANÇER GİBİ SAPLANIR”

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP‘li Meclis Üyesi Abdurrahman Yıldız, şöyle konuştu:

* “Bizim 5 binlik planlar hazırlanırken PTT Başmüdürlüğü söz konusu alanın satılmasını talep etmişti, bu meclis o zaman bu talebi reddetmişti. Fakat bazı güçler Ankara üzerinden ilgili alanın kamusal alan olmaktan çıkarıp, ticaret ve konut alanı yapılmasını, 10 kata imar verilmesini planlayıp Yenişehir Belediyemize gönderdiler.

* Daha sonra bu konu Büyükşehir Meclisine gelecek. Bizim şehrin bağrına hançer gibi saplanacak bu projeye kökten karşı çıkmamız gerek. Nitekim o bölge şehrin incisi gibi bir yer. PTT’nin burada işi bitmişse, kamu burayı park ya da yeşil alan yapmalı. Ankara’da oturup o bölgede konut ihtiyacı var denmiş, ama oranın konuta değil yeşil alana ihtiyacı var.”

AKP’Lİ ÜYE: BAKANLIĞA BİR TEKLİF SUNULMUŞ

AKP‘li İsmail Yerlikaya ise PTT tesislerinin afet riskli yapı olarak sayıldığını kurumun bu nedenle de kullanmadığını ifade ederek, “PTT kurumu Yenice’de yeni bir alana taşınmak istiyor. Burası şu an PTT uhdesinde ve Bakanlığa bir teklif sunulmuş, onunla ilgili de görüşler alınıyor, olay bundan ibarettir. PTT arsası ile ilgili Bakanlığın yasalardan gelen bir hakkı var. Oraya yakın bir alanda Yenişehir Belediyesi’nin fuar alanı var. Beş ay önce Yenişehir Belediye Başkanı o alanı turizm ve otel alanı yapmak istiyordu, komisyona bu teklifte bulundu” ifadelerinde bulundu.

ÖZYİĞİT: KARŞI ÇIKACAĞIZ

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

* “Belgeye bakan adına imza atan bakan yardımcısı, konut ihtiyacı sebebiyle burada konuta ve ticarete açma teklifini soruyorlar ve fikrimizi soruyorlar. Mersin’de konut sorunu olabilir, biz bu sorunu kentsel dönüşümle çözeceğiz. Onlara cevap olarak, 2018 yılından beri sizin önünüzde bekleyen Eğriçam’da 34 hektarlık alan üzerine kurulu kentsel dönüşüm projemiz var.

* Bize izin verin ve önümüzü açın bu sorunu böyle çözelim. Bizim fuar merkezini ticari ve turizm alanı teklifimiz konuşuldu. Orada yapmak istediğimiz kent meydanı yapmaktır. Ankara’dan oturup kentin konut ihtiyacını bu şekilde gidermek istemeleri oldukça manidar. Biz buna karşı çıkacağız ve oranın sosyal alan olarak kullanılması uygun olacaktır.”

SEÇER: KARDEŞİM SEN TÜCCAR MISIN?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise yapılan konuşmalardan sonra konuya ilişkin görüşlerini açıklarken bakanlığı sert bir dille eleştirdi. PTT’ye ait söz konusu arazinin çok önemli ve değerli olduğunu belirten Seçer şöyle devam etti:

* “Mevcut yasalara göre Çevre Bakanlığı resen düzenleme yapar. Bunlar son iktidar dönemine ait uygulamalar, yerelin haberi olmadan resen yapılan işler. Sadece bu değil, bunun gibi kentin istikbalini ilgilendiren onlarca proje bakanlıklar tarafından müdahale ediliyor. Kentin 5000’lik projesinin bu kentin yapması gerekir. Sayın Yerlikaya alan üzerindeki tesislerin riskli olduğunu söylüyor. Biz onu değil, o arsanın değerini tartışıyoruz.

* Orası kamu alanı ama oraya turizm ve ticaret alanı yapılmak isteniyor. Kamu ticaret mi yapıyor? O zaman bütün kamu mülklerini satıp ticarete ve ranta açalım. O arsanın imar değişikliğiyle elde edilecek rantı nereye gidecek? Buradaki belediyelerin bu arsa ile ilgili bir tasarrufu olabilir mi?

* Büyükşehir Belediyesi arsa fakiri bir belediye, kendisine kamusal hizmet verecek alanlar arıyor. Bize nezaketen ihtiyacımız olup olmadığını sormadan resen ‘PTT arazisini biz turizm ve ticarete dönüştürelim önce gönderelim bakanlığa sonra göndersinler önümüze biz bunun gereğini yaparız’ diyorlar. Kardeşim sen tüccar mısın? Bu memleket sizin babanızın malı mı?”

“İŞİN ADI KONMUŞ”

PTT’nin bir kamu kurumu olduğunu da hatırlatan Seçer, daha sonra şunları söyledi:

* “Yerelden, kurumlardan bir görüş alın. İşin adı konmuş, bizden görüş de isteseler de sadece şekil şartını yerine getirmek için. Biz olumsuz görüş aktarsak da zaten işin adı konmuş. Bir anlamda bizi enayi ve aptal yerine koymak istiyorlar. Bizim öyle bir halimiz yok.

* Bu memleket kimsenin malı değil, her yasa faydalı değildir. Bu işleminde faydalı olmadığını düşünüyorum ve sonuna kadar buna karşı çıkacağım. Ayrıca Yenişehir bunu yerelde komisyonlara ve meclise soruyor. Bizden habersiz kamu alanlarında yapılan şeylerin yanlış olduğunu söylüyoruz. Biz Ankara’ya bu kadar mahkûm olamayız.”