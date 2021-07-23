İktidarı artık Erdoğan yönetmiyor





Erdoğan'ın partililere konuştuğu son videosu çok konuşuldu. Çünkü Erdoğan adeta uyuyordu bu konuşma sırasında. Dekor berbattı. Giyim kuşam da alışılmışın dışındaydı. Peki nasıl oldu da böyle bir video yayınlandı? Bana göre Erdoğan bu haliyle gösterilerek içeri değil dışarı mesaj verildi. "Merak etmeyin herşey bizim kontrolümüzde " denildi. Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın:

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