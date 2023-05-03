İktidarın açılım arşivi kabarık çıktı

Millet İttifakı’nı “Terör örgütü PKK destekçisi”, HDP’yi de “6’lı masanın altında olmakla” suçlayan iktidar, geçmişteki “Açılım süreci, Megri Megri söylemleri, Dolmabahçe mutabakatı, Andımız ve T.C’yi kaldırma, İmralı’daki Apo’ya arkadaş gönderme, Kandil’den canlı yayın, Kışla’dan bayrak indirme ve Akil Adamlar” günlerini unuttu. Bu süreçte yaşanan bazı gelişmeler şöyle olmuştu:

MEGRİ MEGRİ: 2013 yılında Mesut Barzani Erbil’den Diyarbakır’a geldi. Erdoğan ile toplu açılış törenine katıldı. 33 yıldır yurtdışında yaşayan Şivan Perver de “Megri-Ağlama” şarkısını söyledi. Perver, 2017 yılında yaptığı açıklamada “Pişmanım” diyerek Diyarbakır’daki açılışa katılmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi.

ÖNCE TELEVİZYON VERİLDİ: Öcalan, İmralı adasında ilk yıllarda sadece radyo imkanı vardı. Çözüm sürecinde dünyadaki gelişmeleri takip edebilmesi için televizyon verildi.

SONRA MÜSTAKİL EV: 2014 yılında ise Öcalan’a 3 odalı lüks bir müstakil ev yapıldı. 1003 kitabın olduğu bir kitaplık da yer aldı. Yeni ev ile birlikte led ekran büyük bir televizyon da konuldu.

DOLMABAHÇE MUTABAKATI: 28 Şubat 2015 tarihinde Dolmabahçe Başbakanlık çalışma ofisinde AKP’li bakan, parti yöneticileri ve HDP heyeti bir araya geldi. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile HDP’li Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken ve Pervin Buldan ortak mutabakat metni açıkladı. Erdoğan, önce “Çok önemli bir fotoğraf” diyerek mutabakat toplantısına destek çıktı. Üç hafta sonra ise “Doğru bulmuyorum” dedi.

OSLO PAZARLIĞI: MİT heyeti ile PKK temsilcilerinin Norveç’in Oslo kentinde masaya oturdukları ortaya çıktı. 13 Eylül 2011’de PKK- KCK temsilcileriyle devlet görevlilerinin buluştuğu silahın bırakılması çözüm süreci gibi konuların ele alındığı, bu toplantının tutanaklarının bir gazetede yayınlanması ile ortaya çıktı. 8 Şubat 2012’de Oslo toplantısına katılan MİT görevlileri savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Ancak MİT yasası 15 Şubat’ta Meclis’te değiştirildi, MİT mensuplarının görevleri kapsamında ifade vermesi Başbakanlık iznine bağlandı. O dönem Başbakan olan Erdoğan, MİT görevlilerini Oslo’ya kendisinin gönderdiğini açıkladı.

ÇADIR MAHKEMESİ: 2009’daki açılım sürecinde Habur’dan giriş yapan 34 PKK’lı sınırda kurulan seyyar mahkemede ifade verip serbest bırakıldı. Pişmanlık yasasından yararlanmaları istense de PKK’lılar bunu kabul etmedi. PKK’lıları sorgulayan hakim de, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘FETÖ’ suçlamasıyla tutuklandı. Habur’daki mahkeme “Çadır Mahkemesi” olarak anıldı.

İMRALI’YA ELÇİ: Tunceli Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kemal Özcan, tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesi İmralı’ya giderek, Abdullah Öcalan’ın mektubunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Öcalan, mektubunda HDP’ye seslenerek tarafsızlık telkininde bulundu. Öcalan’ın bu telkine rağmen seçim Ekrem İmamoğlu’nun 2 kez zaferiyle sonuçlandı.