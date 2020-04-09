İktidarın devlet anlayışı çökmüştür
Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Korona Affı olarak bilinen yeni af yasa tasarısını gündeme aldı.
Affın içeriğinin yetersiz olduğuna vurgu yapan Yanardağ ve Kongar, “Suç işlemenin teşvik edilmesi” yanlışından dönülmesi gerektiğine dikkat çekti.
18 Dakika’da Maske sorunu da dile getirildi, çözümsüzlüğün çözüm olarak sunulması eleştirildi.
Tele 1’e destek olarak yayınlarının devamını sağlayın ! – http://bit.ly/Tele1Destek