İktidarın kapatıp, sivilleştirdiği askeri hastaneler tekrar açılacak

AKP, tüm eleştirilere karşın askeri hastaneleri kapatmıştı. Muhalefetin feryadı 6 yıl sonra duyuldu Sağlık Bakanlığı’na devredilen askeri hastaneler, yeniden Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanıyor.

Başak KAYA

Askeri hastaneler, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sağlık Bakanlığı‘na bağlanarak sivilleşti. Özel eğitim alan ve savaş cerrahisi konusunda uzman olan askeri doktor sayısı da emeklilik ve istifalar nedeniyle 2 binden, 347’ye düştü. Mehmetçiği tedavi edecek doktor sıkıntısı başladı. Sivil doktorlarla açığı gidermek ise mümkün olmadı. MHP ve muhalefet yıllardır askeri hastanelerin açılması için çaba gösteriyordu. Ancak, TBMM’ye verilen yasa teklifleri ve Meclis Araştırma önergeleri yıllarca AKP tarafından reddedildi. İktidar bu konudaki feryadı ancak 6 yıl sonra duydu. Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar dün sivilleşen askeri hastanelerin yeniden MSB’ye devredileceğini açıkladı. Akar, “Bu konuda talepler, istekler ve ihtiyaçlarımız var. Cumhurbaşkanımızın çözüm oluşturulması için direktifleri oldu” dedi.

NİHAYET DUYDULAR

Geçen yıl aralık ayında bu konuda verdiği Meclis Araştırma önergesi reddedilen CHP Ankara milletvekili Murat Emir, “TSK, dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu durumuna düşürüldü. Yıllardır bu yanlış uygulamayı dile getiriyoruz, nihayet duydular. Savaş cerrahisi, askeri hastaneler ayrı bir uzmanlık konusudur” dedi. Kalp damar cerrahı olan CHP Gaziantep milletvekili Bayram Yılmazkaya da “Çatışmalarda yaralanan askerlerimizin bazılarının şehit olması, askeri hastanelerin kapatılması nedeniyledir. Askeri cerrahinin yok sayılması büyük bir hata. Yıllar sonra akılları başlarına geldi” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ‘açacağız’ demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askeri hastanelerin kapatılmasını eleştirerek “İktidarımızda ilk bir hafta içinde askeri hastanelerin tamamı açılacak. Şanlı ordumuzun hastaneleri olacak” demişti. Sağlık Bakanlığı’na devredilen Gülhane Askeri Hastanesine Başhekim yardımcısı olarak tarikatçı Ali Edizer’in atanması da tepki çekmişti. Edizer, sosyal medya hesabından erkeklere, “İkinci eş alın. Resmiyette tekeşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir” paylaşımı yapmıştı. Bu nedenle görevden alınan Edizer, yalnızca 30 ihtar puanı ile cezalandırıldıktan sonra mesleğine dönmüştü.

Bay Kemal öngörüsü geç de olsa yerine getirildi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, askeri hastanelerin yeniden Milli Savunma Bakanlığı‘na bağlanması kararı konusunda, “Bay Kemal’in öngörüsü ve talebi çok geç olsa da yerine geliyor. 6 yıldır Bay Kemal’in dilinde tüy bitti. Askeri hastaneleri kapatmak büyük bir yanlıştı’ dedi. Altay TBMM’de yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çok şükür dün Milli Savunma Bakanı bir açıklama yapmış. Daha geçen hafta Bay Kemal, ‘GATA’yı açıp şanlı ordumuza teslim edeceğiz’ dedi. Sadece GATA değil, Bilkent’te dünyanın en iyi rehabilitasyon merkezi var. Askerlerimiz, yaralı gazilerimiz için yapıldı. Onların çocukları Güneydoğu’da terör örgütleri ile savaşmıyor, milletin çocukları savaşıyor. Nihayet Milli Savunma Bakanı, ‘açacağız’ mealinde bir açıklamayı çok şükür yapmış. Kılıçdaroğlu, bir öneri, bir tespit, bir çözüm ortaya koyuyor AK Parti, ‘biz zaten öyle yapacaktık’ diyor.”

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